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Путевка на отдых, деньги и гаджеты: какого подарка хотели бы россияне на Новый год

Вчера в 23:00
Фото: DiEtte Henderson/Unsplash

20% россиян хотели получить в подарок на Новый год туристическую путевку на отдых. 18% респондентов не отказались бы от денег, передает результаты опроса «Газета.ru».

Как отмечает издание, в этом году путевки и деньги поменялись местами. Каждый десятый опрошенный рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук.

Путешествия выбрали больше женщин, чем мужчин (24% против 15%), а деньги — наоборот (26% против 11% среди женщин). О поездках чаще всего мечтают граждане старше 45 лет. Участники опроса до 35 лет называли деньги.

8% россиян предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы, 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% респондентов упомянули ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера, по 1% — одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры.

В 2023 году россияне, согласно данным ВЦИОМ, собирались потратить в среднем 54 067 рублей на празднование Нового года. Сильнее всего на бюджете отразились подарки родным и близким, на которые россияне хотели потратить в среднем 21 846 рублей.

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