Путевка на отдых, деньги и гаджеты: какого подарка хотели бы россияне на Новый год

20% россиян хотели получить в подарок на Новый год туристическую путевку на отдых. 18% респондентов не отказались бы от денег, передает результаты опроса «Газета.ru».

Как отмечает издание, в этом году путевки и деньги поменялись местами. Каждый десятый опрошенный рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук.

Путешествия выбрали больше женщин, чем мужчин (24% против 15%), а деньги — наоборот (26% против 11% среди женщин). О поездках чаще всего мечтают граждане старше 45 лет. Участники опроса до 35 лет называли деньги.

8% россиян предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы, 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% респондентов упомянули ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера, по 1% — одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры.