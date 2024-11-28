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Вторую ракетку мира Игу Свентек поймали на допинге. В ее пробе — триметазидин

Сегодня в 00:14
Фото: iga.swiatek

Польская теннисистка Ига Свентек, вторая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема, сдала положительный допинг-тест. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

В организме спортсменки обнаружили триметазидин. Запрещенное вещество нашли в пробе, которую Свентек сдала в середине августа. Спустя месяц после этого она узнала о результате анализа.

По словам Свентек, положительный допинг-тест стал «огромным ударом» для нее. «Я была в шоке. Эта ситуация меня очень испугала, потому что вначале я просто не знала, как это могло со мной случиться», — поделилась теннисистка.

Она заверила, что в ее тесте оказалась «самая низкая концентрация триметазидина за всю историю». Свентек заявила, что оно попало в ее организм из‑за применения препарата мелатонина, который спортсменке прописал врач.

«Мелатонин, который я употребляю уже давно, и партия, которая была у меня с собой перед турниром в Цинциннати, были загрязнены на заводе», — пояснила теннисистка.

Она рассказала, что принимает мелатонин «из‑за путешествий, смены часовых поясов, стресса, связанного с работой». «Без него я иногда просто не могла спать. Поэтому после нахождения источника еще нужно было время, чтобы дело закончилось», — добавила спортсменка.

Свентек отстранили от соревнований с 12 сентября. Ей необходимо отбыть дисквалификацию сроком в месяц. «Я смогу начать следующий сезон с чистого листа и сосредоточиться на том, чем я всегда занималась, а именно на игре в теннис. Думаю, этот опыт — самый трудный в моей жизни, но он многому меня научил», — прокомментировала она.

Летом 2024 года американское издание ESPN включило Игу Свентек в рейтинг лучших теннисисток XXI века. На тот момент Свентек была первой ракеткой мира. В рейтинге она заняла пятую строчку, уступив лишь Сереве и Винус Уильямс, Марии Шараповой и Жюстин Энен. В 2023 году Свентек также была одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Ранее за положительную пробу на триметазидин от турниров на четыре года отстранили российскую фигуристку Камилу Валиеву. Спортсменка не смогла доказать Спортивному арбитражному суду, что препарат попал в ее организм по ошибке.

Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время чемпионата России в конце 2021 года. Вскоре после этого она выиграла чемпионат Европы, а затем золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр. Все эти результаты были аннулированы.

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