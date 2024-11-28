В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Власти Австралии запретили детям и подросткам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Об этом написало информагентство Reuters.
После эмоциональных дебатов, захвативших страну, законодатели приняли новые правила. Согласно им, с конца 2025 года инстаграм, фэйсбук, тикток и другие платформы должны будут ограничивать вход на свои платформы.
Если они не сделают это, им грозит штраф вплоть до 49,5 млн австралийских долларов — это эквивалентно 32 млн долларов США. Таким образом в Австралии приняли самый жесткий на сегодняшний день закон, регулирующий возраст пользователей соцсетей.
Ранее в Норвегии сообщили, что запретят пользоваться популярными сетевыми платформами детям младше 15 лет. Премьер-министр страны заявил, что технологические компании «настроены против мозгов маленьких детей».
Запрет на соцсети для лиц младше 14 лет также ввели в американском штате Флорида. Там он оспаривается в суде по соображениям свободы слова. Кроме того, некоторые страны, в числе которых Франция, приняли законы, ограничивающие доступ несовершеннолетних к соцсетям без разрешения родителей.
* Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.