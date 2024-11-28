В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Власти Австралии запретили детям и подросткам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Об этом написало информагентство Reuters.

После эмоциональных дебатов, захвативших страну, законодатели приняли новые правила. Согласно им, с конца 2025 года инстаграм, фэйсбук, тикток и другие платформы должны будут ограничивать вход на свои платформы.