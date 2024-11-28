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В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Вчера в 23:24
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Власти Австралии запретили детям и подросткам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Об этом написало информагентство Reuters.

После эмоциональных дебатов, захвативших страну, законодатели приняли новые правила. Согласно им, с конца 2025 года инстаграм, фэйсбук, тикток и другие платформы должны будут ограничивать вход на свои платформы.

Если они не сделают это, им грозит штраф вплоть до 49,5 млн австралийских долларов — это эквивалентно 32 млн долларов США. Таким образом в Австралии приняли самый жесткий на сегодняшний день закон, регулирующий возраст пользователей соцсетей.

Ранее в Норвегии сообщили, что запретят пользоваться популярными сетевыми платформами детям младше 15 лет. Премьер-министр страны заявил, что технологические компании «настроены против мозгов маленьких детей».

Запрет на соцсети для лиц младше 14 лет также ввели в американском штате Флорида. Там он оспаривается в суде по соображениям свободы слова. Кроме того, некоторые страны, в числе которых Франция, приняли законы, ограничивающие доступ несовершеннолетних к соцсетям без разрешения родителей.

* Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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