Роскосмос отложил старт пилотируемых полетов на Луну

По его словам, средств не хватило на «создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса». Позже пресс-служба Роскосмоса уточнила, что утвержденный проект решили доработать на этапе технического проектирования — это связано с необходимостью «внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели».