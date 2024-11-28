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Роскосмос отложил старт пилотируемых полетов на Луну

Вчера в 22:56
Фото: NASA/Unsplash

Роскосмос отложил реализацию программы пилотируемых полетов космонавтов на Луну. Одной из причин переноса стали «бюджетные ограничения», передает «Интерфакс» слова гендиректора госкомпании Олег Горшков.

По его словам, средств не хватило на «создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса». Позже пресс-служба Роскосмоса уточнила, что утвержденный проект решили доработать на этапе технического проектирования — это связано с необходимостью «внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели».

«Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развернутых „Роскосмосом“, благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления», — заявили в госкомпании.

11 августа Роскосмос запустил первую в истории РФ лунную миссию, но к 20 числу она потерпела крушение. «Луна-25» была первой станцией в современной российской истории, которая должна была долететь до поверхности Луны.

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