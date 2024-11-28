Зальцбургский фестиваль расторг контракт с Мариной Давыдовой. Она была его программным директором

Зальцбургский фестиваль, известный концертами классической музыки и музыкально-театральными спектаклями, уволил театроведа Марину Давыдову с должности своего программного директора. Об этом сообщил Kurier.

Контракт со специалисткой расторгли незамедлительно из‑за нарушений ею договора. Давыдова, как пояснили представители организации, сотрудничала с театральным фестивалем в Берлине, о чем не рассказала австрийскому работодателю.

Совет директоров Зальцбургского фестиваля заявил, что «крайне сожалеет» о случившемся. Давыдова проработала в коллективе два года. По словам Kurier, она создала «современную фестивальную программу».

Причиной разрыва контракта с Давыдовой стал, вероятно, фестиваль Voices. Он стартовал в Берлине со 2 ноября. Давыдова числится его руководителем наряду с композитором Сергеем Невским.

Следующий Зальцбургский фестиваль пройдет в июне 2025 года. Его программа станет известна 3 декабря. Насколько в ее формировании участвовала Давыдова и какое влияние на мероприятие окажет ее увольнение, неизвестно.

Зальцбургский фестиваль — один из самых известных и важных фестивалей в мире. Он проводится в Австрии с 1920 года. В его развитии участвовали композитор Рихард Штраус, режиссер Макс Рейнхардт, директор Венской оперы Франц Шальк.

В разные годы на нем выступали дирижеры Артуро Тосканини, Бруно Вальтер и Герберт фон Караян. В 2024 году в Зальцбурге представили спектакль «Волшебная гора» Кристиана Люпы по роману Томаса Манна и две оперы по мотивам произведений Федора Достоевского.