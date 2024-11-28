Хидео Кодзима хочет, чтобы из экранизации Death Stranding получилось «новое измерение киноадаптации»

Хидео Кодзима видит экранизацию Death Stranding от A24 инновационной. Разработчик упомянул новую форму адаптации игр в кино в разговоре с Variety.
«Я стремлюсь представить новое измерение кинематографической адаптации, которое выходит за пределы простой трансформации игры в полнометражный фильм. […] Мою работу часто воспринимают как нечто похожее на фильм, но в основе всего лежат игры, которые я создаю», , — сказал Кодзима.
По данным издания, разработчик Death Stranding участвует в создании экранизации в качестве консультанта, поэтому невозможно сказать, насколько сильно он может повлиять на создание фильма.
Variety внесло Кодзиму в список лидеров индустрии развлечений и видеоигр. В него также вошли руководитель студии и глава креативного отдела в Naughty Dog Нил Дракманн, руководитель анимационной студии в Riot Games Кристиан Линке, исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл и не только.
A24 взялась за экранизацию Death Stranding в прошлом году. Ничего более об этом не известно.
Сейчас Кодзима разрабатывает новую игру под названием OD совместно с Джорданом Пилом. Тайтл станет первым эксклюзивом геймдизайнера для Xbox после многолетней работы с PlayStation. При этом вторая часть Death Stranding выйдет только на консоли от Sony.