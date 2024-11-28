Хидео Кодзима хочет, чтобы из экранизации Death Stranding получилось «новое измерение киноадаптации»

Хидео Кодзима видит экранизацию Death Stranding от A24 инновационной. Разработчик упомянул новую форму адаптации игр в кино в разговоре с Variety.

«Я стремлюсь представить новое измерение кинематографической адаптации, которое выходит за пределы простой трансформации игры в полнометражный фильм. […] Мою работу часто воспринимают как нечто похожее на фильм, но в основе всего лежат игры, которые я создаю», , — сказал Кодзима.