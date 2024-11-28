Платье от Жан-Поля Готье продали на аукционе за рекордную сумму

Джинсовое платье, созданное модным домом Жан-Поля Готье в 1999 году, продали за рекордную для моделей французского дизайнера сумму. Об этом сообщил Fashion United.

На аукционе, устроенном Maurice Auction и Kerry Taylor Auctions, вечерний наряд голубого цвета с декором из перьев купили за 377 тыс. евро. Кто стал новым обладателем платья, не раскрывается.

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Ранее оно находилось в коллекции ливанской предпринимательницы Муны Аюб. Она выставила на торги, помимо джинсового платья, еще 40 лотов, связанных с историей бренда Jean Paul Gaultier Haute Couture. Все их успешно продали.

«Я глубоко тронута успехом этой продажи и мыслью, что произведения из моей личной коллекции отправятся в четыре уголка света. Я убеждена, что они будут цениться и продолжат вдохновлять в руках опытных и страстных владельцев», — прокомментировала Аюб.