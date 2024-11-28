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Москву включат в национальный турмаршрут «Золотое кольцо»

Сегодня в 19:45
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Москва и Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области подписали соглашение о сотрудничестве по развитию национального туристического маршрута «Золотое кольцо». Шесть субъектов договорились о разработке нового сценария путешествий, сообщает Комитет по туризму Москвы.

В рамках проекта планируются также исследования и информационные туры. В московском комитете отметили, что по итогам первого полугодия 2024-го Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в десятку самых популярных регионов, откуда чаще всего приезжают туристы в Москву. По его данным, 40% москвичей, которые путешествуют по стране, посещают города Золотого кольца России.

«Москвич Mag» отмечает, что от добавления Москвы Золотое кольцо свою форму не потеряет. Так, до Сергиева Посада от Москвы всего 73 километра.

В конце ноября стало известно, что мэрия Москвы начала закупать данные об авиаприлетах и бронированиях у сервиса «Авиасейлс», чтобы оценить эффективность инвестиций в туристическую индустрию. Однако эксперты считают, что полезнее были бы сведения банков и сотовых операторов.

Тем временем турпоток в Москву снижается, согласно статистике Росстата. В местных отелях в январе — сентябре 2024 года остановились 9,01 млн человек, год к году показатель вырос на 10,2%. В 2023 году прирост оценивался в 12,8%.

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