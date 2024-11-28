Москву включат в национальный турмаршрут «Золотое кольцо»

Москва и Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области подписали соглашение о сотрудничестве по развитию национального туристического маршрута «Золотое кольцо». Шесть субъектов договорились о разработке нового сценария путешествий, сообщает Комитет по туризму Москвы.

В рамках проекта планируются также исследования и информационные туры. В московском комитете отметили, что по итогам первого полугодия 2024-го Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в десятку самых популярных регионов, откуда чаще всего приезжают туристы в Москву. По его данным, 40% москвичей, которые путешествуют по стране, посещают города Золотого кольца России.