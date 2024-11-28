В Перу нашли скелет древнего крокодила. Он жил от 10 до 12 миллионов лет назад

В Перу палеонтологи обнаружили окаменевший скелет древнего крокодила, который жил в морях у побережья Южной Америки от 10 до 12 млн лет назад. Об этом сообщило издание RFI.
Ученые рассказали, что крокодил относился к гавиалам вида Piscogavialis. Его длина составляла около трех метров — это небольшой размер для животного этого вида. Состояние окаменелости специалисты оценили как идеальное.
Скелет гавиала нашли в конце 2023 года в пустыне Окукахе примерно в 350 км к югу от Лимы и в 40 км от океанского побережья. «Мы впервые обнаружили молодь этого вида», — поделился палеонтолог Марио Гамарра.
От отметил, что ближайший современный родственник Piscogavialis — индийский гавиал. Морфология черепа этих крокодилов отличается от той, что имеют ныне живущие крокодилы и аллигаторы.
«У них была удлиненная морда, и их диета было полностью состоящей из рыбы. Они питались рыбой, а не мясом», — пояснил Гамарра.