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В Перу нашли скелет древнего крокодила. Он жил от 10 до 12 миллионов лет назад

Сегодня в 20:18
Фото: Spot on News International/YouTube

В Перу палеонтологи обнаружили окаменевший скелет древнего крокодила, который жил в морях у побережья Южной Америки от 10 до 12 млн лет назад. Об этом сообщило издание RFI.

Ученые рассказали, что крокодил относился к гавиалам вида Piscogavialis. Его длина составляла около трех метров — это небольшой размер для животного этого вида. Состояние окаменелости специалисты оценили как идеальное.

Скелет гавиала нашли в конце 2023 года в пустыне Окукахе примерно в 350 км к югу от Лимы и в 40 км от океанского побережья. «Мы впервые обнаружили молодь этого вида», — поделился палеонтолог Марио Гамарра.

От отметил, что ближайший современный родственник Piscogavialis — индийский гавиал. Морфология черепа этих крокодилов отличается от той, что имеют ныне живущие крокодилы и аллигаторы.

«У них была удлиненная морда, и их диета было полностью состоящей из рыбы. Они питались рыбой, а не мясом», — пояснил Гамарра.

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