Житель США отсудил 412 млн долларов за ненужные инъекции в пенис

В 2017 году на тот момент 66-летний житель штата Нью-Мексико обратился в клинику NuMale для прохождения заместительной терапии тестостероном и курса снижения веса. Врач на приеме ошибочно диагностировала у него эректильную дисфункцию и предложила программу лечения за 5000 долларов.

Курс лечения включал в себя имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в пенис на дому. Через время пациент вернулся в медцентр и рассказал о бесполезности процедур, но там его убедили делать инъекции дальше и отправили домой с «вызванной лекарствами и не нужной с медицинской точки зрения эрекцией». Эрекция у мужчины не проходила, и ему понадобилась срочная операция.