Житель США отсудил 412 млн долларов за ненужные инъекции в пенис

Суд присяжных в США обязал клинику мужского здоровья выплатить 412 млн долларов пациенту, которому назначили неправильное лечение, что привело к импотенции. Это рекордный размер компенсации по делу о врачебной халатности, передает ABC News.
В 2017 году на тот момент 66-летний житель штата Нью-Мексико обратился в клинику NuMale для прохождения заместительной терапии тестостероном и курса снижения веса. Врач на приеме ошибочно диагностировала у него эректильную дисфункцию и предложила программу лечения за 5000 долларов.
Курс лечения включал в себя имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в пенис на дому. Через время пациент вернулся в медцентр и рассказал о бесполезности процедур, но там его убедили делать инъекции дальше и отправили домой с «вызванной лекарствами и не нужной с медицинской точки зрения эрекцией». Эрекция у мужчины не проходила, и ему понадобилась срочная операция.
В результате истец стал импотентом и «не может испытывать эрекцию, не может мочиться стоя, у него необратимый фиброз полового члена», заявили его адвокаты. По их словам, NuMale «ложно рекламировала себя как центр мужского здоровья», «солгала пациенту, поставив неправильный диагноз для извлечения прибыли» и организовала «мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане стариков».
На сайте NuMale утверждается, что у них прошли лечение более 100 тыс. клиентов. Глава медцентра Брэд Палубицки заявил, что клиника продолжит работу в соответствии со «строгими стандартами безопасности».