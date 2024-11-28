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Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель. Та заявила, что он пытался напугать ее своей собакой

Сегодня в 19:03
Фото: Pool/Getty Images

Президент России Владимир Путин принес извинения бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она написала в недавно вышедших мемуарах, что политик намеренно напугал ее своей собакой. Об этом сообщил РБК.

На саммите ОДКБ в Астане Путин обратился к Меркель. «Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что не пытался специально испугать немецкую коллегу в 2007 году. Тогда в помещение в Сочи, где проходила встреча политиков, зашел лабрадор Путина по кличке Конни.

Меркель в своей книге заявила, что ее команда предупреждала российскую сторону, что у нее есть страх собак. Он развился у экс-канцлера после того, как ее укусил пес на ярмарке в Укермарке, и Путин, как утверждает Меркель, знал об этом.

Еще в 2006 году представители российских властей подарили ей большую плюшевую собаку со словами, что она не кусается. Это было сделано, как считает Меркель, «не без подлости».

В 2007 году, несмотря на инцидент с Конни, Меркель сохраняла спокойствие. Пес подошел к ней вплотную и доставил экс-канцлеру Германии дискомфорт. «Я старалась игнорировать собаку», — призналась она.

«Выражение лица Путина я считала так, что ему нравится эта ситуация. Он просто хотел посмотреть, как человек реагирует в беде? Была ли это некая демонстрация силы? Я просто подумала: сохраняй спокойствие, сосредоточься на фотографах, это пройдет. А когда все закончилось, я не говорила об этом с Путиным, а, как часто делала в своей жизни, придерживалась английского аристократического правила: „никогда не объясняй, никогда не жалуйся“», — вспомнила политик.

Мемуары Ангелы Меркель под названием «Свобода» вышли 26 ноября. Книгу немецкий политик написала вместе со своей советницей Беатой Бауманн. Книга рассказала о жизни Меркель в ГДР, а затем — в демократической Германии.

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