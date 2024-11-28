Майли Сайрус рассказала, что мама в юности заставляла ее носить более 250 наращенных прядей волос

Американская певица Майли Сайрус рассказала в подкасте The Good Buy, что ее мама Триш заставляла ее носить огромное количество наращенных волос.

Артистка призналась, что к ее голове прикрепляли не менее 250 прядей. На вопрос ведущих, как она знает точное число прядей, Сайрус отметила: «Потому что если их было меньше, моя мама на это не соглашалась».

«Тиш говорила, что нам нужен еще ряд — и всего их должно быть 250. Потому что ей нравился этот объем. Теперь они даже не делают такое наращивание, которое мы делали тогда», — отметила певица.

Майли добавила, что с подростковых времен она сохранила любовь к челке. Но уже делает ее из собственных волос. «Были времена, когда моя челка располагалась. от груди и до самых ботинок. Это она носила меня», — вспомнила она.

В комментариях к ролику подписчики издания Harper’s Bazaar, выпускающего подкаст The Good Buy, поделились, как были впечатлены прической Сайрус в сериале «Ханна Монтана». «Как разрушительно то, что все мы сравнивали наши волосы с 250 наращенными прядями», — подчеркнула одна из пользовательниц TikTok.