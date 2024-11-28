Ричард Кертис пытался снять продолжение «Ноттинг-Хилла», но Джулия Робертс была против

Режиссер Ричард Кертис рассказал, что однажды попытался снять продолжение романтического фильма 1999 года «Ноттинг-Хилл», но он отказался от затеи из‑за Джулии Робертс.

Оригинальная лента рассказывает о знаменитой актрисе Анне Скотт, которая влюбляется во владельца книжного магазина Уильяма Такера в Ноттинг-Хилле. Однако папарацци осложняют их отношения.

По словам режиссера, он хотел сделать продолжение, в котором Скотт и Такер собирались бы развестись. Однако Робертс не понравилась эта идея.

Ранее Хью Грант раскритиковал своего персонажа в фильме, назвав его «презренным». «Всякий раз, когда я переключаю каналы дома после нескольких рюмок и появляется этот фильм, я думаю: „Почему у моего персонажа нет яиц?“