Люся Чеботина, «Комната культуры» и Saluki: «Звук» подвел музыкальные итоги года

Hi-Fi-стриминг «Звук» подвел музыкальные итоги года, составив рейтинг топовых артистов и треков. Каждый пользователь тоже сможет узнать, какие песни стояли у него на повторе в 2024-м.
Музыка
- Самый популярный артист года — Люся Чеботина
- Самая популярная группа — «Комната культуры»
- Самый прослушиваемый фит — Niletto, Олег Майами и Леша Свик
- Самый громкий камбэк — L’One
- Прорыв года — Bearwolf
- Выбор редакции «Звука» — Saluki
- Самый популярный поп-альбом — «Как Есенин» от Navai
- Самый популярный хип-хоп-альбом — «Streets Echo 2052» от Alblak 52
- Самый популярный рок-альбом — «Фолк» от группы «Звери»
- Самый популярный альбом электронной музыки — «Hyper House» от Biicla
- Треки, которые крутились на репите, — «Матушка» Татьяны Куртуковой (по утрам), «Поезда» Жени Трофимова и «Комнаты культуры» (днем) и фит «Supersonic» Aarne и Big Baby Tape (по вечерам).
Подкасты и аудиокниги
- Самые популярные подкасты — «Я такого не говорил — Джейсон Стетхем на „Юмор FM“», «Эффект домино» и «10 глупых вопросов»
- Самые популярные аудиокниги — «Из ничего: искусство создавать искусство» Рика Рубина, «Марголеана. Имя мне Тьма» Евгения Гаглоева и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
- Самые популярные жанры — детектив и триллер
У детей
- Самые популярные детские песни — «Спят усталые игрушки», «Едет трактор» и «Колыбельная медведицы»
- Самые популярные подкасты — «Хрум, или Сказочный детектив», «СоюзМультИстории. Простоквашино» и «Помогатор. Фиксики подскажут!»
- Самые популярные аудиокниги — «Умная собачка Соня» Андрея Усачева, биография «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» Дениса Бояринова и «Петтерсы. Дети океанов» Павла Воли
Самыми музыкальными городами, в которых «Звук» слушали больше других, в 2024 году стали Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск.
Посмотреть персональный рейтинг можно в разделе «Звук на репите». Туда стриминг собрал контент, который каждый пользователь слушал чаще всего, в том числе по утрам понедельника и по вечерам пятницы, какой артист звучал больше других и какой процент аудитории «Звука» любит этого артиста так же сильно.