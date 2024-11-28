Люся Чеботина, «Комната культуры» и Saluki: «Звук» подвел музыкальные итоги года

Hi-Fi-стриминг «Звук» подвел музыкальные итоги года, составив рейтинг топовых артистов и треков. Каждый пользователь тоже сможет узнать, какие песни стояли у него на повторе в 2024-м.

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Самыми музыкальными городами, в которых «Звук» слушали больше других, в 2024 году стали Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск.

Посмотреть персональный рейтинг можно в разделе «Звук на репите». Туда стриминг собрал контент, который каждый пользователь слушал чаще всего, в том числе по утрам понедельника и по вечерам пятницы, какой артист звучал больше других и какой процент аудитории «Звука» любит этого артиста так же сильно.