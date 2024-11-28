Каждый пятый зумер в России не занимается сексом

22% российских зумеров не имеют сексуальной жизни. Об этом говорится в исследовании компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ, с которым ознакомилась «Газета.ру».

Каждый пятый респондент в возрасте от 18 до 23 лет рассказал социологам об отсутствии сексуальной жизни. 40% опрошенных от 18 до 45 лет не обсуждает сексуальные проблемы с партнером, а каждый четвертый (25%) игнорирует существующие трудности.

Половина (51%) участников опроса признали проблемы в сексуальных отношениях. У 53% из них нет влечения к партнеру, 39% испытывают физическую неудовлетворенность. 58% ощущают недопонимание, страхи, комплексы и недоверие ко второй половине. Лишь 4% обращаются за помощью к специалистам.

Мужчины чаще всего сталкиваются с недопониманием по поводу сексуальных предпочтений и границ (29%), а женщины страдают от отсутствия влечения (58%) или проблем с оргазмом (45%).