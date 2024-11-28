Анджелина Джоли поделилась, что чувствует себя «пожилой женщиной»

Анджелина Джоли рассказала в интервью IndieWire, что сейчас она «чувствует себя пожилой женщиной». Актриса отметила, что принимает этот факт.

«Мне 49. Когда я была моложе, были определенные музыкальные произведения и звуки, которые соответствовали моим чувствам: я влюблялась, мне было любопытно, или я переживала что‑то еще.

Нет ничего, что могло бы сравниться с вашими чувствами, кроме оперы. [Некоторые произведения] настолько прекрасны, настолько полны надежды и тоски. Опера — это нечто большее. Это нечто большее, чем мы позволяем себе чувствовать в каждый момент», — сказала она.

Анджелина Джоли сыграла оперную певицу Марию Каллас в фильме «Мария». Актриса отметила, что прошла длительную подготовку к роли, она тренировалась более семи месяцев. Занятия включали в себя тренировки по дыханию, осанке и акценту.