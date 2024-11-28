Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем

В стационарах московских больниц изменится меню. В него включат фриттату, ризотто и блины с лососем. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, городские власти понимают, как питание может повлиять на самочувствие больных и эффективность лечения, поэтому решили изменить представление о еде в больницах. Всего появятся 10 специализированных меню для разных категорий пациентов, каждое из них разработали эксперты по диетическому и лечебному питанию.

«Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд», — отметила заммэра.

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Кроме того, в больницах заменят посуду на более прочную и эстетичную, добавила она. Новые столовые приборы будут выполнены из нержавеющей стали. Буфеты и линии раздачи оснастили новым кухонным инвентарем, включая профессиональные термосы, термопоты, кастрюли, гастроемкости для порционных блюд, а также специальные контейнеры для безопасной транспортировки пищи.

Руководству медицинских организаций позволят выбрать наиболее удобный способ сервировки — от классической подачи на подносах до индивидуальных порций в одноразовых контейнерах и таблет-питания со встроенной посудой.

В мэрии также привели примеры меню разных категорий. Рацион пациентов после хирургических операций предполагает мягкие блюда, в частности, гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон.

Москвичам с заболеваниями ЖКТ предложат на завтрак творожное запеченное суфле и йогурты, на обед — перец с овощами и рисом, супы-пюре, а на ужин — рубленые шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.