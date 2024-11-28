Футболист в США поймал ребенка, который выпал с трибуны головой вниз, а потом пригласил на игру

Игрок команды «Канзас-Сити Чифс» по американскому футболу Тершон Уортон поймал ребенка, выпавшего с трибуны, и, возможно, спас его жизнь. После этого спортсмен пригласил юного болельщика на еще одну игру, сообщает CNN.

Инцидент произошел 24 ноября после завершения победного матча с «Каролиной Пантерз» в городе Шарлотте. На нескольких роликах в сети видно, как сначала охранник оттягивает мальчика и предупреждает, что «здесь нельзя наклоняться», а затем ребенок, который кричит и машет своим кумирам, покидающим поле, падает вниз головой с трехметровой высоты.

На кадрах видно, как Уортон ловит ребенка, а затем возвращает его обратно на трибуну.

«Это была естественная реакция. Обычно, когда я ухожу с поля, я бросаю перчатки в толпу, и тогда мне показалось, что я услышал свое имя. И когда я услышал, то увидел, как он [мальчик] летит вниз», — рассказал Уортон.

Спортсмен еще не успел встретиться с мальчиком и не знает его имени. Он пригласил ребенка на следующую игру, где они могли бы поболтать.

После резонанса на владельцев стадиона, где проходила игра, посыпалась критика. Можно заметить, что небольшая часть трибуны, где стоял мальчик, была без перил. В это отверстие, где не было ограждения, и провалился ребенок.