Футболист в США поймал ребенка, который выпал с трибуны головой вниз, а потом пригласил на игру

Сегодня / 13:45
Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»
Сегодня / 20:18
В Перу нашли скелет древнего крокодила. Он жил от 10 до 12 миллионов лет назад
Сегодня / 19:03
Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель. Та заявила, что он пытался напугать ее своей собакой
Сегодня / 18:43
Житель США отсудил 412 млн долларов за ненужные инъекции в пенис
Сегодня / 18:22
Ричард Кертис пытался снять продолжение «Ноттинг-Хилла», но Джулия Робертс была против
Сегодня / 18:00
Майли Сайрус рассказала, что мама в юности заставляла ее носить более 250 наращенных прядей волос
Сегодня / 17:48
Анджелина Джоли поделилась, что чувствует себя «пожилой женщиной»
Сегодня / 17:46
Люся Чеботина, «Комната культуры» и Saluki: «Звук» подвел музыкальные итоги года
Сегодня / 17:26
Каждый пятый зумер в России не занимается сексом
Сегодня / 17:16
Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем
Сегодня / 16:57
Норт и Чикаго Уэст — в клипе на трек «Bomb» Канье и Ty Dolla $ign
Сегодня / 15:54
«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей
Сегодня / 15:13
Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года
Сегодня / 15:05
В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Сегодня / 14:50
Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет
Сегодня / 14:19
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 14:17
Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах
Сегодня / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме
Сегодня / 13:11
Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул
Сегодня / 11:52
Нолана впечатлила «Дюна-2»: «Муад’диб, Пол, Лисан аль-Гаиб — да сколько имен нужно этому парню?»
Сегодня / 11:21
Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария»
Сегодня / 10:00
Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять сериал-приквел
Сегодня / 09:54
Дени Вильнев посмотрел «Возвращение джедая» и разочаровался в «Звездных войнах»
Сегодня / 08:53
Дольф Лундгрен прошел лечение от рака: «В моем теле больше нет раковых клеток»
Сегодня / 02:53
Джуд Лоу тайно преследовал Николаса Холта при подготовке к съемкам «Безмолвного братства»
Сегодня / 01:45
Николь Кидман снимется в хорроре впервые за 23 года. Он будет называться «Мыши»
Сегодня / 01:07
Москвичка подала в суд на Театр Олега Табакова. Он трижды затопил ее квартиру
Сегодня / 00:31
На аукцион выставят письмо Джона Леннона, в котором он предложил Эрику Клэптону создать супергруппу
Вчера / 23:21
Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык
Вчера / 23:05
Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла
Вчера / 22:41
Британский журналист написал песню, чтобы подбодрить заболевшую продавщицу газет из Москвы
Вчера / 22:25
Новый альбом The Weeknd выйдет в январе
Вчера / 21:37
Робби Уильямс объяснил, почему в фильме «Быть лучше» его сыграла CGI-обезьяна
Вчера / 21:13
В США полицейские задержали коз за плохое поведение
Вчера / 21:12
В Калифорнии врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО. Родители обменяли детей, но стали одной семьей

Футболист в США поймал ребенка, который выпал с трибуны головой вниз, а потом пригласил на игру

Сегодня в 16:52
Фото: Perry Knotts/Getty Images

Игрок команды «Канзас-Сити Чифс» по американскому футболу Тершон Уортон поймал ребенка, выпавшего с трибуны, и, возможно, спас его жизнь. После этого спортсмен пригласил юного болельщика на еще одну игру, сообщает CNN.

Инцидент произошел 24 ноября после завершения победного матча с «Каролиной Пантерз» в городе Шарлотте. На нескольких роликах в сети видно, как сначала охранник оттягивает мальчика и предупреждает, что «здесь нельзя наклоняться», а затем ребенок, который кричит и машет своим кумирам, покидающим поле, падает вниз головой с трехметровой высоты.

На кадрах видно, как Уортон ловит ребенка, а затем возвращает его обратно на трибуну.

«Это была естественная реакция. Обычно, когда я ухожу с поля, я бросаю перчатки в толпу, и тогда мне показалось, что я услышал свое имя. И когда я услышал, то увидел, как он [мальчик] летит вниз», — рассказал Уортон.

Спортсмен еще не успел встретиться с мальчиком и не знает его имени. Он пригласил ребенка на следующую игру, где они могли бы поболтать.

После резонанса на владельцев стадиона, где проходила игра, посыпалась критика. Можно заметить, что небольшая часть трибуны, где стоял мальчик, была без перил. В это отверстие, где не было ограждения, и провалился ребенок.

«Я не знаю, какого размера нужен мозг, чтобы срезать перила прямо там. Видите, какая маленькая щель? Какого хрена она там нужна? Ему, ***** [блин], стоит прийти в школу с корсетом на шее и подать в суд на гребаных „Пантерз“. Быстро разбогатешь, парень», — возмущался игрок «Чифсов» Трэвис Келси.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами