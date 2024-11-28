Канье Уэст выпустил клип на песню «Bomb», в котором снялись его дочери Норт и Чикаго. Трек вошел во второй студийный альбом Уэста и Ty Dolla $ign «Vultures 2».
В ролике Норт и Чикаго гоняют на футуристичных тачках по постапокалиптичной пустыне, пока за ними гонятся гигантские мохнатые монстры.
Норт уже не первый раз появляется в работах Канье. Ранее она читала рэп и появлялась в клипе на трек «Talking». Еще она скоро выпустит свой дебютный альбом «Elementary School Dropout».
Клип на песню «Bomb» вышел после недавних обвинений в адрес Канье со стороны модели, которая заявила, что рэпер напал на нее и задушил на съемках клипа La Roux «In for the Kill».
«На камеру ответчик Уэст начал душить истицу одной рукой. Затем он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить ее обеими руками. Затем он засунул несколько пальцев в ее горло, постоянно двигая ими туда-сюда, и заткнул ей рот кляпом», — утверждается в иске.