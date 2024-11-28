Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года

«VK Музыка» назвала главных артистов, песни и альбомы России и стран СНГ 2024 года. Данные по стримам появились на специальной странице.
Самым популярным музыкантом сервиса оказался Макан. За год его песни набрали больше 950 млн стримов. Кроме того, он получил и награду за альбом «I Am», выбранный «Альбомом года» с 280 млн прослушиваний. Представители стриминга отметили, что треть треклиста все еще держится в чартах.
«Группой года» был назван дуэт Мияги и Эндшпиля, их треки пятый год подряд попадают в топ самых популярных на стриминге. В 2024 году их творчество прибавило более 700 млн просмотров.
Басте дали премию «Артист с самой большой аудиторией». Его песни в уходящем году привлекли более 20 млн уникальных слушателей.
«Артисткой года» вновь оказалась Анна Асти: ее песни получили еще более 300 млн прослушиваний.
Самым популярным треком года стал «Дорога дальняя» Жакона, а самым трендовым — «Гламур» Юника, Нкея, Артема Шиловца и Wipo.
Премию «Прорыв года» VK отдал певице Татьяне Куртуковой.
Отдельно площадка выделила еще три альбома: «We Live Only Once» Бушидо Жо и Арни взял премию «Все треки в чарте», «God System» Кая Энджела получил награду «Пресейв года», а «Свиная попутка» «Второго Ка» стала альбомом года по версии редакции.
Кроме того, Golden Sound (куда подписаны Макан, Жакон, A.V.G. и Сцирена) был признан лейблом года, а RNDM Crew (c ней работают OG Buda, Майот, Токсис, 163OnMyNeck и Инстрина) выбрали креативной командой года.
Самой прослушиваемой аудиокнигой на «VK Музыке» стал аудиосериал «Железное пламя» Ребекки Яррос, а самым популярным подкастом — «Дневники Лоры Палны».
Все победители
- «Артист года» — Macan
- «Альбом года» — I Am (Macan)
- «Артист с самой большой аудиторией» — Баста
- «Артистка года» — Anna Asti
- «Группа года» — «Miyagi & Эндшпиль»
- «Трек года» — «Дорога дальняя» (Jakone)
- «Прорыв года» — Татьяна Куртукова («Матушка»)
- «Тренд года» — «Гламур» (Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, prod. by Wipo)
- «Ремикс года» — «Горы» (Blizkey)
- «Фит года» — «Асфальт» (Jakone & Kiliana)
- «Камбэк года» — 5sta Family
- «Трамплин года» — «Больше чем всё» (Баста и Васса Железнова)
- «Фан-комьюнити года» — DK (победитель голосования в соцсетях «VK Музыки»)
- «Все треки в чарте» — Aarne и Bushido Zho («We Live Only Once»)
- «Лейбл года» — Golden Sound
- «Креативная команда года» — RNDM Crew
- «Аудиокнига года» — «Железное пламя»
- «Подкаст года» — «Дневники Лоры Палны»
- «Подкаст-интервью года» — «Подкаст № 1»
- «Сниппет года» (ключевой фрагмент трека) — «Харизма» (Wallem)
- «Пресейв года» — «God System» (Kai Angel)
- «Альбом года по мнению редакции» — «Свиная попутка» («Второй Ка»)