«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей

Стриминговый сервис «Амедиатека» вырезал из сериала «Клан Сопрано» сцены с упоминанием гомосексуальности одного из персонажей. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить»*.

Речь о персонаже-мафиози Вито Спатафоре, об ориентации которого становится известно в 5-м сезоне. По информации телеграм-канала, сцены отсутствуют как на самой «Амедиатеке», так и на «Кинопоиске» по дополнительной подписке.

Несколько сцен пропали из 9-й серии 5-го сезона шоу. В одной из них Спатафоре, предположительно, занимается оральным сексом с мужчиной в машине, а их замечает персонаж Финн ДеТролио.

Также из эпизода удалили часть разговора ДеТролио с его девушкой Медоу Сопрано, в котором он жалуется, что Вито «к нему подкатывает». Вместо этого в версии «Амедиатеки» идет склейка, после которой Финн произносит: «А может, он хочет меня убить».

Больше всего кадров вырезали из 6-го сезона сериала. Из 5-й серии сезона удалили сцену, в которой Вито замечают в гей-клубе, а из 8-й — диалог между персонажем и хозяином кафе, в которого влюбился Спатафоре, а также сцену их драки.

В 11-й серии сезона недостает части диалога персонажа с Тони Сопрано. В нем главный герой сериала обвиняет подчиненного в гомосексуальности. В частности, в шоу отсутствует фраза «Я не гомик», которую произносит Вито.

Представители «Амедиатеки» отказались от комментария в ответ на запрос «Афиши Daily».

Ранее в российских онлайн-кинотеатрах «Кион» и «Амедиатека» из второго сезона сериала «Твин Пикс» вырезали сцены с персонажем Дэвида Духовны — трансженщиной, агентом ФБР.