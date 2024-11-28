«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей

Сегодня / 13:45
Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»
Сегодня / 17:16
Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем
Сегодня / 16:57
Норт и Чикаго Уэст — в клипе на трек «Bomb» Канье и Ty Dolla $ign
Сегодня / 15:13
Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года
Сегодня / 15:05
В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Сегодня / 14:50
Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет
Сегодня / 14:19
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 14:17
Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах
Сегодня / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме
Сегодня / 13:11
Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул
Сегодня / 11:52
Нолана впечатлила «Дюна-2»: «Муад’диб, Пол, Лисан аль-Гаиб — да сколько имен нужно этому парню?»
Сегодня / 11:21
Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария»
Сегодня / 10:00
Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять сериал-приквел
Сегодня / 09:54
Дени Вильнев посмотрел «Возвращение джедая» и разочаровался в «Звездных войнах»
Сегодня / 08:53
Дольф Лундгрен прошел лечение от рака: «В моем теле больше нет раковых клеток»
Сегодня / 02:53
Джуд Лоу тайно преследовал Николаса Холта при подготовке к съемкам «Безмолвного братства»
Сегодня / 01:45
Николь Кидман снимется в хорроре впервые за 23 года. Он будет называться «Мыши»
Сегодня / 01:07
Москвичка подала в суд на Театр Олега Табакова. Он трижды затопил ее квартиру
Сегодня / 00:31
На аукцион выставят письмо Джона Леннона, в котором он предложил Эрику Клэптону создать супергруппу
Вчера / 23:21
Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык
Вчера / 23:05
Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла
Вчера / 22:41
Британский журналист написал песню, чтобы подбодрить заболевшую продавщицу газет из Москвы
Вчера / 22:25
Новый альбом The Weeknd выйдет в январе
Вчера / 21:37
Робби Уильямс объяснил, почему в фильме «Быть лучше» его сыграла CGI-обезьяна
Вчера / 21:13
В США полицейские задержали коз за плохое поведение
Вчера / 21:12
В Калифорнии врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО. Родители обменяли детей, но стали одной семьей
Вчера / 21:02
«Моя жизнь кончена»: Мелисса Баррера 10 месяцев сидела без работы после увольнения из «Крика»
Вчера / 20:14
Солист Tame Impala создал новый музыкальный инструмент
Вчера / 19:49
Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме про барабанщика The Beatles
Вчера / 19:35
«Чистый кинопродукт» и «ненастоящий фильм»: критиков не впечатлила «Моана-2»
Вчера / 19:23
Историк моды Александр Васильев: вкус — врожденное качество, которое не могла развить даже Шанель
Вчера / 19:22
«У нас большие проблемы»: Тим Роббинс высказался о будущем кинематографа
Вчера / 18:43
«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры
Вчера / 18:04
Джо Коул и Сопе Диризу в тизере третьего сезона «Банды Лондона»
Вчера / 17:25
«Русская мефедроновая чума»: «Лента.ру» выпустила спецпроект про самый популярный наркотик в РФ

«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей

Сегодня в 15:54
Фото: Amediateka

Стриминговый сервис «Амедиатека» вырезал из сериала «Клан Сопрано» сцены с упоминанием гомосексуальности одного из персонажей. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить»*.

Речь о персонаже-мафиози Вито Спатафоре, об ориентации которого становится известно в 5-м сезоне. По информации телеграм-канала, сцены отсутствуют как на самой «Амедиатеке», так и на «Кинопоиске» по дополнительной подписке.

Несколько сцен пропали из 9-й серии 5-го сезона шоу. В одной из них Спатафоре, предположительно, занимается оральным сексом с мужчиной в машине, а их замечает персонаж Финн ДеТролио.

Также из эпизода удалили часть разговора ДеТролио с его девушкой Медоу Сопрано, в котором он жалуется, что Вито «к нему подкатывает». Вместо этого в версии «Амедиатеки» идет склейка, после которой Финн произносит: «А может, он хочет меня убить».

Больше всего кадров вырезали из 6-го сезона сериала. Из 5-й серии сезона удалили сцену, в которой Вито замечают в гей-клубе, а из 8-й — диалог между персонажем и хозяином кафе, в которого влюбился Спатафоре, а также сцену их драки.

В 11-й серии сезона недостает части диалога персонажа с Тони Сопрано. В нем главный герой сериала обвиняет подчиненного в гомосексуальности. В частности, в шоу отсутствует фраза «Я не гомик», которую произносит Вито.

Представители «Амедиатеки» отказались от комментария в ответ на запрос «Афиши Daily».

Ранее в российских онлайн-кинотеатрах «Кион» и «Амедиатека» из второго сезона сериала «Твин Пикс» вырезали сцены с персонажем Дэвида Духовны — трансженщиной, агентом ФБР.

* «Можем объяснить» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами