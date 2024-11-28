Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет

Молодыми в скором времени смогут считаться россияне до 60 лет. Повышение границ возраста молодежи допустила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передают «Ведомости».

Она отметила, что по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) человек считается молодым до 45 лет. По ее мнению, из‑за «увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60». «Меняются совершенно возрастные периоды», — добавила Скворцова.

В РФ молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эти границы в 2020 году утвердил Владимир Путин. В том законе появились понятия «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».

В марте генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров спрогнозировал повышение возраста молодежи до 38 лет уже в ближайшее десятилетие. По его мнению, этому поспособствует расширение льготных программ.