Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет

Сегодня / 13:45
Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»
Сегодня / 17:16
Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем
Сегодня / 16:57
Норт и Чикаго Уэст — в клипе на трек «Bomb» Канье и Ty Dolla $ign
Сегодня / 15:54
«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей
Сегодня / 15:13
Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года
Сегодня / 15:05
В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Сегодня / 14:19
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 14:17
Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах
Сегодня / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме
Сегодня / 13:11
Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул
Сегодня / 11:52
Нолана впечатлила «Дюна-2»: «Муад’диб, Пол, Лисан аль-Гаиб — да сколько имен нужно этому парню?»
Сегодня / 11:21
Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария»
Сегодня / 10:00
Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять сериал-приквел
Сегодня / 09:54
Дени Вильнев посмотрел «Возвращение джедая» и разочаровался в «Звездных войнах»
Сегодня / 08:53
Дольф Лундгрен прошел лечение от рака: «В моем теле больше нет раковых клеток»
Сегодня / 02:53
Джуд Лоу тайно преследовал Николаса Холта при подготовке к съемкам «Безмолвного братства»
Сегодня / 01:45
Николь Кидман снимется в хорроре впервые за 23 года. Он будет называться «Мыши»
Сегодня / 01:07
Москвичка подала в суд на Театр Олега Табакова. Он трижды затопил ее квартиру
Сегодня / 00:31
На аукцион выставят письмо Джона Леннона, в котором он предложил Эрику Клэптону создать супергруппу
Вчера / 23:21
Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык
Вчера / 23:05
Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла
Вчера / 22:41
Британский журналист написал песню, чтобы подбодрить заболевшую продавщицу газет из Москвы
Вчера / 22:25
Новый альбом The Weeknd выйдет в январе
Вчера / 21:37
Робби Уильямс объяснил, почему в фильме «Быть лучше» его сыграла CGI-обезьяна
Вчера / 21:13
В США полицейские задержали коз за плохое поведение
Вчера / 21:12
В Калифорнии врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО. Родители обменяли детей, но стали одной семьей
Вчера / 21:02
«Моя жизнь кончена»: Мелисса Баррера 10 месяцев сидела без работы после увольнения из «Крика»
Вчера / 20:14
Солист Tame Impala создал новый музыкальный инструмент
Вчера / 19:49
Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме про барабанщика The Beatles
Вчера / 19:35
«Чистый кинопродукт» и «ненастоящий фильм»: критиков не впечатлила «Моана-2»
Вчера / 19:23
Историк моды Александр Васильев: вкус — врожденное качество, которое не могла развить даже Шанель
Вчера / 19:22
«У нас большие проблемы»: Тим Роббинс высказался о будущем кинематографа
Вчера / 18:43
«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры
Вчера / 18:04
Джо Коул и Сопе Диризу в тизере третьего сезона «Банды Лондона»
Вчера / 17:25
«Русская мефедроновая чума»: «Лента.ру» выпустила спецпроект про самый популярный наркотик в РФ

Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет

Сегодня в 14:50
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Молодыми в скором времени смогут считаться россияне до 60 лет. Повышение границ возраста молодежи допустила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передают «Ведомости».

Она отметила, что по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) человек считается молодым до 45 лет. По ее мнению, из‑за «увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60». «Меняются совершенно возрастные периоды», — добавила Скворцова.

В РФ молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эти границы в 2020 году утвердил Владимир Путин. В том законе появились понятия «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».

В марте генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров спрогнозировал повышение возраста молодежи до 38 лет уже в ближайшее десятилетие. По его мнению, этому поспособствует расширение льготных программ.

В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ увеличилась до 72,6 года, согласно официальным данным. Годом ранее она составляла 70,6 года.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами