В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян

В октябре этого года на Мальдивах отдохнуло около 22,6 тыс. российских туристов — на 28% больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Министерства туризма.
Россия была лидером среди стран, откуда приезжали туристы. Доля россиян среди всех пребывающих туда иностранцев составила 13,1%. Второе место заняла Германия (11,4%), а третье — Китай (10,8%).
Гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил рост числа туристов тем, что в октябре Средиземное море становится холодным, а в Турции заканчивается пляжный сезон, поэтому россияне ищут другие курорты.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что поток российских туристов на Мальдивы резко вырос еще после ковида. В январе — декабре 2021 года россияне посетили республику 222,4 тыс. раз. Это в 2,6 раза больше, чем в доковидном 2019 году.