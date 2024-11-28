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Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов

Сегодня в 14:19
Фото: Rare Book Auctions

Редкое первое издание книги о Гарри Поттере продали за 36 тыс. фунтов стерлингов (более 5 млн рублей) на аукционе Rare Book Auctions в Личфилде, пишет Би-би-си.

Бывшая владелица издания Кристина МакКаллок купила экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» для своего сына Адама в 1997 году. Женщина приобрела роман примерно за 10 фунтов стерлингов в книжном магазине в Стратфорде-на-Эйвоне.

По данным аукционного дома Hansons, книга представляет собой один из 500 экземпляров в твердом переплете, выпущенных первым тиражом книг о Поттере в 1997 году. Вместе с премией покупателя его конечная стоимость составила 45 тыс. фунтов стерлингов с изначальной оценкой 30–50 тыс.

Адам МакКаллок из Тансли, Дербишир, рассказал, что роман находился в шкафу под лестницей в бывшем доме его семьи в Честерфилде, как и сам Гарри Поттер в книгах и фильмах.

Семья узнала о потенциальной ценности экземпляра только во время локдауна в 2020 году, увидев истории о первых изданиях. «Когда мы проверили ее, мы не поверили своим глазам», — сказал Адам.

Вспоминая момент покупки книги в 1997 году, Кристина МакКаллок сказала: «Мы зашли [в книжный магазин] и купили ее за 10 фунтов. Адаму очень понравилась книга, и с нее началось увлечение, как и у многих детей по всему миру».

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