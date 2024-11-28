Бретт Голдстин из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»

Звезда и соавтор «Теда Лассо» Бретт Голдстин подтвердил популярную теорию фанатов о том, что сериал вдохновлен «Волшебником страны Оз».

В беседе с Entertainment Weekly Голдстин, играющий в сериале футболиста Роя Кента, сказал: «О да, в «Теде Лассо» есть очень много «Волшебника страны Оз».

Актер указал на несколько явных отсылок в сериале: «Автомат для пинбола — тот самый, который всегда говорит: «Тед должен вернуться домой. Нет места лучше, чем дом». А потом: «Нет такого места, как футбольный клуб Ричмонда». Да, это все «Волшебник страны Оз»».

Голдстин даже рассказал, какие персонажи Теда Лассо были созданы по образцу основных героев романа Лаймена Фрэнка Баума: «Я — Железный дровосек, Тед — Дороти, Ребекка — Лев, а Пугало — Джейми [Тартт]». «Я уверен, что это вызовет много проблем», — пошутил актер.

Три года назад фанаты начали замечать сходство второго сезона шоу со сказкой Баума. С тех пор в сети появилось множество теорий о том, что сериал с Джейсоном Судейкисом в главной роли — это современная интерпретация классического произведения. Одним из главных аргументов было то, что главный персонаж родом из Канзаса.