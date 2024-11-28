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Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах

Сегодня в 14:17
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Большой театр устроит показы балета «Щелкунчик» в кинотеатрах по всей России. Также трансляции можно будет увидеть в паблике учреждения в VK. Об этом говорится на сайте.

Прямые трансляции организуют более чем в ста кинотеатрах России, в том числе в Москве, Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени.

Увидеть их можно будет 30 декабря в 19.00 и 31 декабря в 12.00. Еще один показ организует «VK Видео» 31 декабря в 20.00.

В начале недели Большой театр отказался от продажи билетов на «Щелкунчика» через кассы. В прошлые годы они регулярно приковывали к себе внимание в начале декабря, когда рядом с ними собирались очереди поклонников постановок.

В 2024 году билеты станут продавать только через сайт учреждения. Кроме того, часть пропусков будет доступна только на аукционе, в котором смогут поучаствовать как физлица, так и компании.

Кроме того, около 12% зала займут социальные работники, военные, участники спецоперации на территории Украины и их семьи.

Показы «Щелкунчика» на исторической сцене пройдут с 17 по 31 декабря. Впервые в истории балет будет транслироваться в прямом эфире.

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