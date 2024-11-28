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Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме

Сегодня в 13:50
Фото: Pool/Getty Images

Харви Вайнштейн подал иск в суд на власти Нью-Йорка с требованием возместтить денежный ущерб в размере 5 млн долларов, возникший в результате халатности и небрежности в тюрьме Райкерс.

Один из юристов кинопродюсера Имран Х.Ансари рассказала, что последний раз обнаружил на его тюремной одежде брызги крови, возможно, от капельниц. Она также обратила внимание на одежду, которую не стирали неделями.

«Вряд ли это можно назвать санитарными условиями для человека с тяжелыми заболеваниями и подверженного болезням. Я сомневалась, нахожусь ли я в тюрьме, которая должна управляться в соответствии с нашей конституцией, или в ГУЛАГе, где с заключенными обращаются как с животными», — добавила она.

В заявлении Ансари также говорится, что во время пребывания Вайнштейна в Райкерсе у него значительно ухудшились медицинские условия. «Ответчики были осведомлены о состоянии здоровья истца, но намеренно, по неосторожности и/или халатности не оказали истцу надлежащей медицинской помощи», — подчеркивается в иске.

В 2020 году Харви Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуализированного насилия. Речь идет о сексуализированном нападении первой степени (принуждение к оральному сексу), в котором его обвинила ассистентка реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хейли, и об изнасиловании третьей степени начинающей когда‑то актрисы Джессики Манн.

Однако в апреле 2024-го Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого ранее осудили на 23 года. Суд посчитал, что первоначальное решение по делу Вайнштейна было вынесено под воздействием предубеждения.

Несмотря на то что апелляцию кинопродюсера на приговор 2020 года одобрили, он останется в заключении, так как в отношении Вайнштейна было вынесено еще одно судебное решение: в 2022 году его осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование.

В октябре 2024-го у Вайнштейна обнаружили хронический миелоидный лейкоз — одну из форм рака костного мозга. Он проходит лечение в тюрьме Райкерс. «Тревожно и неприемлемо, что такие частные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичных обсуждений. Из уважения к частной жизни мистера Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд.

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