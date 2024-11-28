Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул

Слава КПСС провалился под лед и мог утонуть. Об этом рэпер рассказал в телеграм-канале, на ролик обратил внимание The Flow.
На видео он сидит в комнате в халате и с заметно влажными волосами.
«Не поверите, что со мной сегодня произошло. Надел я, в общем, пуховичок, который мне подарили Букер, Мазелов и Руслан CMH. И впервые пошел в нем прогуляться», — поделился артист.
«Иду по парку, репетирую рэп. Там такой спуск как бы с опушечки к асфальтику. На этот асфальт наступаю. И понимаю, что это не асфальт ***** [нифига], а озеро. И просто падаю в озеро. Начинаю тонуть», — продолжил он.
«Хорошо эта из гусиного пуха курточка меня на плаву держала. Я выкарабкался. Внимательно следите под ноги. Все вещи в мире могут оказаться не тем, чем кажутся», — предупредил артист.
Месяц назад Слава представил альбом «Россия34», высоко оцененный критиками. Через пару недель он собирается выпустить его продолжение «Россия24».