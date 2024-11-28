Вчера / 19:35
«Чистый кинопродукт» и «ненастоящий фильм»: критиков не впечатлила «Моана-2»
Сегодня / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме
Сегодня / 13:45
Бретт Голдстин из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»
Сегодня / 13:11
Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул
Сегодня / 11:21
Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария»
Сегодня / 10:00
Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять сериал-приквел
Сегодня / 09:54
Дени Вильнев посмотрел «Возвращение джедая» и разочаровался в «Звездных войнах»
Сегодня / 08:53
Дольф Лундгрен прошел лечение от рака: «В моем теле больше нет раковых клеток»
Сегодня / 02:53
Джуд Лоу тайно преследовал Николаса Холта при подготовке к съемкам «Безмолвного братства»
Сегодня / 01:45
Николь Кидман снимется в хорроре впервые за 23 года. Он будет называться «Мыши»
Сегодня / 01:07
Москвичка подала в суд на Театр Олега Табакова. Он трижды затопил ее квартиру
Сегодня / 00:31
На аукцион выставят письмо Джона Леннона, в котором он предложил Эрику Клэптону создать супергруппу
Вчера / 23:21
Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык
Вчера / 23:05
Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла
Вчера / 22:41
Британский журналист написал песню, чтобы подбодрить заболевшую продавщицу газет из Москвы
Вчера / 22:25
Новый альбом The Weeknd выйдет в январе
Вчера / 21:37
Робби Уильямс объяснил, почему в фильме «Быть лучше» его сыграла CGI-обезьяна
Вчера / 21:13
В США полицейские задержали коз за плохое поведение
Вчера / 21:12
В Калифорнии врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО. Родители обменяли детей, но стали одной семьей
Вчера / 21:02
«Моя жизнь кончена»: Мелисса Баррера 10 месяцев сидела без работы после увольнения из «Крика»
Вчера / 20:14
Солист Tame Impala создал новый музыкальный инструмент
Вчера / 19:49
Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме про барабанщика The Beatles
Вчера / 19:23
Историк моды Александр Васильев: вкус — врожденное качество, которое не могла развить даже Шанель
Вчера / 19:22
«У нас большие проблемы»: Тим Роббинс высказался о будущем кинематографа
Вчера / 18:43
«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры
Вчера / 18:04
Джо Коул и Сопе Диризу в тизере третьего сезона «Банды Лондона»
Вчера / 17:25
«Русская мефедроновая чума»: «Лента.ру» выпустила спецпроект про самый популярный наркотик в РФ
Вчера / 17:22
Образ вампира Билла Скарсгорда из «Носферату» вдохновлен Миком Джаггером
Вчера / 16:58
Юрий Хованский: «Ждал, что первой отъедет печень, но начали отказывать ноги»
Вчера / 16:56
Конора МакГрегора удалят из игры Hitman, после того как его признали виновным в изнасиловании
Вчера / 16:45
Скульптуру Бронвин Оливер продали за рекордные 1 млн долларов
Вчера / 16:36
PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью в истории
Вчера / 16:25
Девушки хотят на первом свидании в кафе, а парни ― в парк
Вчера / 16:00
Работу Бэнкси «Хорошо висящий любовник» продадут вместе со зданием, на котором она нарисована
Вчера / 15:48
«Дерьмификация» и «скромный» — слова года по версии словаря Маккуори и Dictionary.com

Нолана впечатлила «Дюна-2»: «Муад’диб, Пол, Лисан аль-Гаиб — да сколько имен нужно этому парню?»

Сегодня в 11:52
Фото: Eric Charbonneau/Getty Images

Кристофера Нолана впечатлила «Дюна: Часть вторая». Правда, после просмотра у режиссера возник неожиданный вопрос о главном герое. Его он задал коллеге Дени Вильневу на показе картины.

«Я посмотрел второй фильм и думаю, что это чудесная адаптация и невероятное завершение истории», — резюмировал Нолан.

«У меня много вопросов о том, как вы это сделали. Вот первый. Усул, Муад’Диб, Пол, Лисан аль-Гаиб. Сколько долбаных имен нужно одному персонажу и как нам успевать за ними следить?» — рассмеялся он.

«Но если серьезно, адаптации обычно сжимают и упрощают оригинальный материал. А у вас получилось, наоборот, заглянуть глубже в этот мир, зарыться в его сложности, охватить их и даже выйти за рамки книг», — отметил постановщик.

Не только Нолан высоко оценил работу коллеги. Фильм Вильнева очень понравился Стивену Спилбергу. В марте он похвально отозвался о режиссере, поставил его в один ряд со Стэнли Кубриком, Джорджем Лукасом и Ридли Скоттом, а «Дюну-2» назвал «одним из самых блестящих научно-фантастических фильмов, которые я когда‑либо видел».

На прошлой неделе Джош Бролин пообещал бросить актерскую карьеру, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар».

«Если его не номинируют в этом году, я уйду из кино. Этот фильм был лучше, чем первый. Когда я смотрел его, мне казалось, что мой мозг вскрыли. Это шедевр, а Дени — один из главных мастеров режиссуры. Если у премии „Оскар“ есть хоть какой‑то смысл, они отметят его», — сказал актер.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами