Кристофера Нолана впечатлила «Дюна: Часть вторая». Правда, после просмотра у режиссера возник неожиданный вопрос о главном герое. Его он задал коллеге Дени Вильневу на показе картины.
«Я посмотрел второй фильм и думаю, что это чудесная адаптация и невероятное завершение истории», — резюмировал Нолан.
«У меня много вопросов о том, как вы это сделали. Вот первый. Усул, Муад’Диб, Пол, Лисан аль-Гаиб. Сколько долбаных имен нужно одному персонажу и как нам успевать за ними следить?» — рассмеялся он.
«Но если серьезно, адаптации обычно сжимают и упрощают оригинальный материал. А у вас получилось, наоборот, заглянуть глубже в этот мир, зарыться в его сложности, охватить их и даже выйти за рамки книг», — отметил постановщик.
Не только Нолан высоко оценил работу коллеги. Фильм Вильнева очень понравился Стивену Спилбергу. В марте он похвально отозвался о режиссере, поставил его в один ряд со Стэнли Кубриком, Джорджем Лукасом и Ридли Скоттом, а «Дюну-2» назвал «одним из самых блестящих научно-фантастических фильмов, которые я когда‑либо видел».
На прошлой неделе Джош Бролин пообещал бросить актерскую карьеру, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар».
«Если его не номинируют в этом году, я уйду из кино. Этот фильм был лучше, чем первый. Когда я смотрел его, мне казалось, что мой мозг вскрыли. Это шедевр, а Дени — один из главных мастеров режиссуры. Если у премии „Оскар“ есть хоть какой‑то смысл, они отметят его», — сказал актер.