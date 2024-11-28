Кристофера Нолана впечатлила «Дюна: Часть вторая». Правда, после просмотра у режиссера возник неожиданный вопрос о главном герое. Его он задал коллеге Дени Вильневу на показе картины.

«Я посмотрел второй фильм и думаю, что это чудесная адаптация и невероятное завершение истории», — резюмировал Нолан.

«У меня много вопросов о том, как вы это сделали. Вот первый. Усул, Муад’Диб, Пол, Лисан аль-Гаиб. Сколько долбаных имен нужно одному персонажу и как нам успевать за ними следить?» — рассмеялся он.

«Но если серьезно, адаптации обычно сжимают и упрощают оригинальный материал. А у вас получилось, наоборот, заглянуть глубже в этот мир, зарыться в его сложности, охватить их и даже выйти за рамки книг», — отметил постановщик.

Не только Нолан высоко оценил работу коллеги. Фильм Вильнева очень понравился Стивену Спилбергу. В марте он похвально отозвался о режиссере, поставил его в один ряд со Стэнли Кубриком, Джорджем Лукасом и Ридли Скоттом, а «Дюну-2» назвал «одним из самых блестящих научно-фантастических фильмов, которые я когда‑либо видел».

На прошлой неделе Джош Бролин пообещал бросить актерскую карьеру, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар».