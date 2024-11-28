Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли об оперной певице Марии Каллас, которая уезжает в Париж после гламурной и бурной жизни на публике. Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.