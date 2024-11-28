Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли об оперной певице Марии Каллас, которая уезжает в Париж после гламурной и бурной жизни на публике. Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.
Сценарий написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а режиссером выступил Пабло Ларраин. Ранее дуэт работал над фильмом «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».
В картине режиссер проследил непростой и трагический жизненный путь Каллас, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 53 лет. Историю певицы он рассказал через ее воспоминания в последние дни жизни.
Помимо Джоли, в актерский состав вошли Валерия Голино («Человек дождя»), Коди Смит-МакФи («Власть пса»), Халук Бильгинер («Личность»), Альба Рорвахер («Химера»), Пьерфранческо Фавино («Война миров Z»), Джереми Уилер («Корона») и Ребека Стейнберг («Солнцестояние»).
Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями.