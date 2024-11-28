Дени Вильнев посмотрел «Возвращение джедая» и разочаровался в «Звездных войнах»

Дени Вильнев рассказал, что в детстве был поклонником «Звездных войн», но никогда бы не хотел снять фильм в этой франшизе. «Возвращение джедая» стало для него большим разочарованием. О детском увлечении постановщик вспомнил на подкасте The Town.

«Эти фильмы как будто снимали только для меня. Мне было 10 лет, для меня они были настоящим наркотиком. Я был одержим „Звездными войнами“. Ни один другой фильм я не ждал так, как „Империя наносит ответный удар“. Миллиард раз смотрел его в кино, вот так я восхищался „Звездными войнами“», — вспомнил режиссер «Дюны».

«И с „Возвращением джедая“ все пошло под откос в 1983 году. Долго объяснять почему. Мне было пятнадцать, и мы с моим лучшим другом собирались прыгнуть в такси, уехать в Лос-Анджелес и найти Джорджа Лукаса — вот настолько мы были в ярости от фильма. Даже сегодня меня бесят эти эвоки. Весь фильм оказался комедией для детей», — посетовал он.

По мнению режиссера, с «Возвращением джедая» франшиза «застряла в собственной мифологии, стала очень догматичной, нашла рецепт и больше не давала сюрпризов».

«Так что я не хотел бы снимать „Звездные войны“, они слишком кодифицированы», — заключил Вильнев. Он также ответил, что никогда не был фанатом «Звездного пути».

Сейчас режиссер работает над сценарием третьей части «Дюны», и продолжение может появиться в кинотеатрах раньше ожидаемого. Он рассказал, что уже пишет сценарий новой картины, а съемки могут стартовать в 2026 году.