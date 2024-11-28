Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять сериал-приквел

Создатель и шоураннер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри спустя 20 лет заявил, что готов снять приквел.

«Я бы, наверное, хотел реализовать эту идею, может быть, в более раннее десятилетие. Потому что персонаж, по которому я больше всего скучаю, — это Вистерия Лейн. Это была самая веселая площадка в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей», — отметил он.

По словам Черри, он знает эту улицу как свои пять пальцев и сразу же узнает ее, когда кто‑то снимает на ней рекламу. Шоураннер отметил, что для этой локации было интересно писать сценарий и бывают моменты, когда он задумывается о приквеле, действие которого развивалось бы в 1966 году.

Черри добавил, что «около 70 тыс. человек» спрашивали его о перезагрузке. «Правда в том, что у меня есть пара идей, как это сделать», — сказал он.