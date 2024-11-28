Дольф Лундгрен прошел лечение от рака: «В моем теле больше нет раковых клеток»

Дольф Лундгрен завершил лечение от рака. Процесс занял у него около 9 лет. Об этом актер объявил в ролике в инстаграме*.

Полтора года назад шведская звезда рассказала, что уже 8 лет в тайне борется с раковыми опухолями. В 2015 году ему диагностировали заболевание почки, однако позже очаги обнаружили в печени, легких, желудке и в районе позвоночника.

Врачи прогнозировали артисту не более трех лет жизни. Тем не менее в минувшую среду он прошел последнюю процедуру — абляцию легких, в ходе которой раковые клетки уничтожают высокочастотной термической энергией без хирургического вмешательства.

«Я здесь, в Калифорнийском университете, и мне предстоит избавиться от последней опухоли. В моем теле больше нет раковых клеток; думаю, я буду свободен от рака, с нетерпением жду этой процедуры. Я прошел тяжелый путь, и он научил меня жить в моменте и наслаждаться каждым мгновением. А иначе жить и нельзя», — сказал Лундгрен в камеру, а в подписи поблагодарил поклонников за поддержку.

Заболевание не остановило Лундгрена от съемок в кино. После первого диагноза он успел сняться во множестве картин, среди которых есть две части «Аквамена», «Неудержимые-4», боевик «Чернее воды», комедия «На колесах», российский проект «Жених-2» и мультфильм «Миньоны: Грювитация».

Когда врач обнаружил опухоль в печени, он предположил, что артисту осталось жить несколько лет. Пугающая новость заставила Лундгрена не только проводить больше времени с семьей, но и обратиться к другому онкологу, которая предложила ему другое лечение.

«Останься я с первым врачом, я бы прожил всего три-четыре месяца. Я не мог поверить, что разница оказалась такой значительной, что за три месяца мы уменьшим очаг на треть», — вспоминал актер.