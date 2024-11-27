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Джуд Лоу тайно преследовал Николаса Холта при подготовке к съемкам «Безмолвного братства»

Сегодня в 02:53
Фото: Dave Benett / Getty Images

Британский актер Джуд Лоу, известный по сериалу «Молодой Папа» и фильму «Отпуск по обмену», тайно преследовал своего коллегу по картине «Безмолвное братство» Николаса Холта при подготовке к съемкам. Об этом он рассказал Los Angeles Times.

Лоу пояснил, что проследить в течение дня за партнером по фильму и остаться незамеченным ему поручил режиссер Джастин Курцель. Он, как выяснилось, любит давать актерам необычные задания, которые помогут им вжиться в роли.

Холта кинематографист попросил присылать голосовые сообщения от имени его персонажа, размышляя в них о коллекции оружия или чувствах по отношению к Америке. Лоу необходимо было собрать досье о жизни Холта по итогам слежки.

«Это сложно. Я посчитал это очень полезным. Это символично для того, какой он режиссер, как он строит отношения с актером и в конечном итоге персонажем, и как может затем использовать это на съемочной площадке. У нас двоих было интуитивное ощущение того, кто такой Хаск, к моменты начала работы над фильмом», — поделился Лоу.

В криминальной драме он сыграл ветерана ФБР Тери Хаска, который во время работы на северо-западе Тихого океана обнаруживает растущую группу белых националистов под предводительством харизматичного лидера Роберта Джея Мэттьюза. Роль последнего в фильме досталась Холту, звезде «Меню» и «Фаворитки».

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, а затем на фестивале в Торонто. Ее сценарий написал Зак Бейлин по документальной книге 1989 года «Безмолвное братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта. Лоу выступил сопродюсером киноадаптации.

«Это была та нерасcказанная история, которую казалось в первую очередь очень важно осветить и которая имела все ужасающие нити, связывающие ее с сегодняшним днем. Это виделось волнующим — иметь возможность рассказать историю о прошлом, которая отзывается в настоящем. И оформить ее в жанровое кино, которое напоминало мне о картинах, на которые я ходил и которые все обожали в 70-х и 80-х, их было захватывающее смотреть», — поделился актер.

По словам автора Los Angeles Times Мака Олсена, в «Безмолвном братстве» Лоу и Холт «демонстрируют эмоционально детальные, глубоко прочувствованные образы, которые отчасти противоречат их типажам, в то время как немигающий портрет соблазнительной, разъедающей силы ненависти добавляет им мощи».

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