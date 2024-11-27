Николь Кидман снимется в хорроре впервые за 23 года. Он будет называться «Мыши»

Австралийская актриса Николь Кидман, известная по фильмам «Часы» и «Мулен Руж!», снимется в хорроре впервые за 23 года. Она сыграет в картине под названием «Мыши», рассказал Collider режиссер проекта Джастин Курзель.

Автор «Макбет» и «Кредо убийцы» поделился, что сценарий картины напишет Шон Грант, работавший над «Историей семьи Блум» и «Нитрамом». Кидман выступит продюсером проекта и исполнит в нем центральную роль.

Пока фильм находится на ранней стадии разработки. «Мы просто разрабатываем его и пишем в данный момент. Я всегда немного флиртовал насчет отдельных проектов в прошлом, но как большой фанат жанра я думаю, здесь мы можем сделать что‑то по-настоящему интересное», — отметил Курзель.

Он подчеркнул, что жанр хоррора «увлекает аудиторию, как никакой другой жанр». «Например, моя дочь действительно восхищена и заинтересована в ужасах, и я смотрел множество хорроров благодаря ей — не только современных, но и тех, что были сняты в прошлом», — поделился режиссер.