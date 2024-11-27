Москвичка подала в суд на Театр Олега Табакова. Он трижды затопил ее квартиру

Жительница Москвы подала в суд на Театр Олега Табакова, помещения которого расположены над ее квартирой. Женщина потребовала компенсацию за то, что ее жилье трижды затопили, сообщило РИА «Новости».

Из иска горожанки следует, что она столкнулась с порчей имущества в 2021, 2022 и 2023 годах. Теперь москвичка требует компенсацию за поврежденную мебель, среди которой есть кожаный диван.

Какую сумму потребовала истица, информагентство не уточнило. Известно, что в театре не согласились с установленным женщиной размером ущерба. Театр намерен провести собственную экспертизу, ее уже назначил суд.

Театр Олега Табакова оплатит работу экспертов, которые оценят стоимость требуемого в квартире ремонта и стоимость того самого дивана. Экспертиза обойдется театру в 48 тыс. рублей.