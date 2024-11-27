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На аукцион выставят письмо Джона Леннона, в котором он предложил Эрику Клэптону создать супергруппу

Сегодня в 00:31
Фото: Rowland Scherman / Getty Images

Письмо Джона Леннона к Эрику Клэптону, в котором солист The Beatles пригласил коллегу присоединиться к новой группе, выставят на аукцион International Autograph Auctions Europe SL. Об этом сообщил The Guardian.

Леннон написал послание на целых восемь страниц в 1971 году, вскоре после выхода сольного альбома «Imagine». Тогда он задумывался о кардинальной смене музыкального стиля и сотрудничестве с другими звездами сцены.

Леннон, по его собственным словам, хотел «вернуть рок-н-роллу яйца» после распада The Beatles. Помимо Клэптона, артист хотел позвать в новый коллектив Фила Спектора и вместе с ним произвести революцию в живых выступления.

В письме к Клэптону музыкант в деталях описал свое видение будущей группы. К участию в ней он собирался привлечь Клауса Формана, Джима Кельтнера и Ники Хопкинса, сотрудничавшего с The Beatles и The Rolling Stones.

«Я считаю, что Клаус, Джим, Ники, Фил, Йоко могли бы создать такой звук, который вернул бы рок-н-ролл к жизни», — признался Леннон. Он хотел поехать с «супергруппой» на гастроли в Россию, Китай, Таити, Тонга, Новую Зеландию и Австралию.

«Я знаю, что могу пробудить в вас нечто великое… Я надеюсь пробудить такое же величие во всех нас. Никто не будет просить делать то, чего не хочется. Никаких контрактов. Нам не нужно ваше имя, нам нужен ваш разум», — писал артист.

К тому моменту Клэптон уже имел опыт участия в одной «супергруппе» — Cream. Он отказался сотрудничать с Ленноном. Спектор же поработал с Ленноном: он помог последнему записать альбом каверов «Rock’n'Roll». До этог он также продюсировал заключительную пластинку The Beatles «Let It Be».

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