Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык

Мэрия Москвы намерена перевести на арабский язык меню всех городских ресторанов. Об этом представители ведомства рассказали на пресс-конференции, поделился в своем телеграм-канале ресторанный эксперт Александр Сысоев.

Он назвал инициативу столичных властей «хорошей новостью». По словам Сысоева, Алексей Немерюк и Евгений Козлов предложили рестораторам бесплатно осуществить перевод. Заявки на него можно отправить уже сейчас.