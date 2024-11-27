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Мэрия Москвы переведет меню всех городских ресторанов на арабский язык

Вчера в 23:21
Фото: Katarzyna Grabowska/Unsplash

Мэрия Москвы намерена перевести на арабский язык меню всех городских ресторанов. Об этом представители ведомства рассказали на пресс-конференции, поделился в своем телеграм-канале ресторанный эксперт Александр Сысоев.

Он назвал инициативу столичных властей «хорошей новостью». По словам Сысоева, Алексей Немерюк и Евгений Козлов предложили рестораторам бесплатно осуществить перевод. Заявки на него можно отправить уже сейчас.

«Понятно, что большинство арабов знают английский, но арабский язык им гораздо удобнее», — отметил Сысоев. Он добавил, что «сейчас, например, тот же Four Seasons почти полностью забит арабами из ОАЭ и Катара».

Власти Москвы, как подчеркнул эксперт, намерены привлекать арабских туристов в столицу. Подписчики Сысоева ответили, что неплохо бы делать то же самое для путешественников из Китая.

Арабский язык — один из самых используемых языков мира. Он является официальным языком в 24 государствах, включая Алжир, Египет, Израиль, Марокко, Оман, Тунис и Эритрею.

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