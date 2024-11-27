Британский журналист написал песню, чтобы подбодрить заболевшую продавщицу газет из Москвы

Британский журналист Стив Розенберг написал песню «Valentina’s Song», посвященную продавщице газетного киоска по имени Валентина, которую он встретил во время работы в Москве. Об этом он рассказал в соцсети X.

Розенберг регулярно покупал газеты и журналы у Валентины и подружился с женщиной. Репортер неоднократно приглашал продавщицу быть героиней его статей. Два года назад Валентина переехала Курск, но Розенберг не потерял связь с ней.

Когда журналист узнал, что его приятельнице диагностировали рак, он решил подбодрить ее с помощью музыки. Розенберг написал партитуру и попросил хор Би-би-си исполнить песню о Валентине.

«Я скучаю по Валентине и ее киоску. Скучаю по ее позитивности и душевной теплоте», — признался Розенберг. Он рассказал, что уже отправил копию видео с исполнением песни Валентине — и та «очень счастлива».

В песне Розенберг назвал киоск Валентины «крошечным островом спокойствия», где он может забыть про непростую реальность. «Есть место, куда я могу пойти. Оно дарит мне комфорт и надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня», — говорится в композиции.

«В этом месте на дороге есть место смеху и слезам. Это место, другого такого я нигде не нашел. <…> В мире, перевернувшемся с ног на голову, где вокруг так много боли, где все, что ты знал или думал, что знаешь, исчезло без следа, я знаю, что есть киоск, где Валентина покажет мне, что есть причина надеяться на лучшее», — исполнил хор.