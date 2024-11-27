Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла

Марго Робби выразила недоумение , почему зрители не оценили «Вавилон» Дэмьена Шазелла. При бюджете в 80 млн долларов лента заработала всего 15 млн долларов в домашнем и 63 млн долларов в мировом прокате.

«Я знаю, что я предвзята, потому что я очень близка к проекту и, очевидно, верю в него, но я все еще не могу понять, почему людям это не понравилось.

Интересно, будут ли через 20 лет люди говорить: «Подождите, «Вавилон» в свое время не пользовался успехом?» Как если бы вы услышали, что «Побег из Шоушенка» в своё время провалился, и вы думаете: «Как такое возможно?» — сказала актриса.