Марго Робби встала на защиту провалившегося в прокате «Вавилона» Дэмьена Шазелла

Марго Робби выразила недоумение, почему зрители не оценили «Вавилон» Дэмьена Шазелла. При бюджете в 80 млн долларов лента заработала всего 15 млн долларов в домашнем и 63 млн долларов в мировом прокате.
«Я знаю, что я предвзята, потому что я очень близка к проекту и, очевидно, верю в него, но я все еще не могу понять, почему людям это не понравилось.
Интересно, будут ли через 20 лет люди говорить: «Подождите, «Вавилон» в свое время не пользовался успехом?» Как если бы вы услышали, что «Побег из Шоушенка» в своё время провалился, и вы думаете: «Как такое возможно?» — сказала актриса.
По мнению Робби, со временем люди смогут оценить «Вавилон»: «В ближайшие 10 или 20 лет репутация этого фильма, вероятно, изменится».
Действие «Вавилона» происходит в конце 1920-х годов, когда кино переходило от немого к звуковому. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, в котором прослеживаются взлеты и падения многих персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — рассказали авторы о фильме.
В картине снялись Марго Робби, Брэд Питт, Диего Кальва, Тоби Магуайр, Ли Цзюнь Ли, Джин Смарт и Макс Мингелла.