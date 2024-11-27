Новый альбом The Weeknd выйдет в январе

The Weeknd объявил в своих соцсетях, что выпустит свой новый альбом «Hurry Up Tomorrow» 24 января.
На следующий день после релиза музыкант представит альбом на концерте в Rose Bowl, где сцена будет занимать весь стадион.
«Hurry Up Tomorrow» станет последней работой The Weeknd из трилогии его предыдущих альбомов «After Hours» и «Dawn FM».
Музыкант объявил о том, что работает над новым альбомом, 4 сентября, а спустя три дня выпустил виниловую обложку для «Hurry Up Tomorrow». 13 сентября вышел первый сингл альбома «Dancing in Flames», а 30 октября он выпустил новую песню с бразильской поп-звездой Аниттой под названием «Sao Paolo».