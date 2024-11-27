В США полицейские задержали коз за плохое поведение

В городе Кент, штат Вашингтон, полицейские задержали двух коз за ужасное поведение. Об этом говорится в фейсбуке* местного департамента полиции.
Животные ходили по городу без присмотра и приставали к местным жителям. Правоохранители отметили, что хоть козы и очень милые, но «почему‑то вбили себе в голову, что гоняться за людьми весело».
«Когда их спросили, почему они ведут себя так агрессивно, одна из них проблеяла, что просто „сегодня себя немного плохо чувствует“», — пошутили полицейские.
Откуда взялись козы, неизвестно. После задержания их отвезли в приют и теперь им ищут нового владельца. Штрафовать животных не стали.
Козы проказничают не только в США, но и в России. Долгое время парнокопытные донимали жителей Южного Бутово ― грызли клумбы и залезали к ним на автомобили. Но недавно суд запретил их владельцу, пенсионеру Валерию Аникееву, пасти животных у многоэтажек.
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