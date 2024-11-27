В США полицейские задержали коз за плохое поведение

В городе Кент, штат Вашингтон, полицейские задержали двух коз за ужасное поведение. Об этом говорится в фейсбуке* местного департамента полиции.

Животные ходили по городу без присмотра и приставали к местным жителям. Правоохранители отметили, что хоть козы и очень милые, но «почему‑то вбили себе в голову, что гоняться за людьми весело».