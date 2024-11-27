Робби Уильямс объяснил, почему в фильме «Быть лучше» его сыграла CGI-обезьяна

Робби Уильямс объяснил, почему в его новом полуавтобиографическом фильме «Быть лучше» его играет CGI-обезьяна.

По словам музыканта, это была идея Майкла Грейси. Во время интервью на шоу The One Show ведущая Лорен Лаверн сказала певцу, что «его могли бы сыграть любые замечательные актеры», и спросила, почему пара не пошла именно по этому пути.

«Я люблю эксцентричность, люблю необычное, люблю сюрреализм — и это показалось мне вполне логичным, как только Грейси мне это предложил. Не знаю, стал бы этот фильм таким популярным, если бы в нем не было обезьяны», — отметил Уильямс.

Режиссер фильма добавил, что в обезьяне зритель может увидеть больше Роба, чем если бы его играл актер. Он отметил, что решение использовать CGI-шимпанзе связано с тем, что Уильямс считает себя обезьяной, выступающей на сцене.