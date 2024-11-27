Солист Tame Impala создал новый музыкальный инструмент

Фронтмен группы Tame Impala Кевин Паркер представил новый музыкальный инструмент Orchid. Он разработан компанией Telepathic Instruments, соучредителем которой выступает Паркер.
Orchid ― это усовершенствованный аппаратный синтезатор, генерирующий аккорды. Устройство позволяет выбрать основную ноту, стиль аккорда, его звучание и порядок воспроизведения нот. Наработки, созданные в инструменте, можно перекинуть на ПК через MIDI-кабель.
Внешне Orchid передает ту же ретро-эстетику, вдохновленную 1970-ми, что и музыка Tame Impala. У него бежевый корпус, монохромный дисплей и портативные встроенные динамики. Новинка ориентирована как на опытных авторов песен, так и на начинающих музыкантов.
Orchid ― первый продукт Telepathic Instruments. Всего будет выпущено 1000 экземпляров инструмента, которые с декабря появятся на сайте компании. Цена устройства ― 549 долларов.