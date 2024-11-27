«Моя жизнь кончена»: Мелисса Баррера 10 месяцев сидела без работы после увольнения из «Крика»

Мелисса Баррера, что 10 месяцев была без работы после того, как ее уволили из франшизы «Крик» в прошлом году после того, как написала в своих соцсетях.

«Это был самый мрачный и тяжелый год в моей жизни, и мне пришлось все переосмыслить. Были моменты, когда мне казалось, что моя жизнь кончена.

В течение примерно 10 месяцев было тихо. Я все еще получала предложения о небольших подработках то тут, то там — я не буду врать и говорить, что ничего не было, — но [предложения] были такими: «О, у нее, наверное, нет работы, она согласится на что угодно», — рассказала актриса.

Баррера отметила, что получала роли, от которых не была в восторге, так как она не хочет работать только ради работы: «Я так много отдаю себя актерскому мастерству, что если какая‑то часть меня чувствует, что оно того не стоит, я буду несчастна».

Перед тем как опубликовать пост в 2023 году, Баррера присоединилась к обращению к американскому конгрессу, президенту США Джо Байдену и другим мировым лидерам. В нем она и другие деятели культуры призвали к немедленному перемирию и прекращению огня в секторе Газа.