Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме про барабанщика The Beatles

Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в грядущем фильме о барабанщике группы The Beatles. Эту информацию подтвердил сам музыкант.
Он отметил, что сейчас актер берет уроки игры на барабанах, готовясь к роли. Остальные подробности не раскрываются.
Слухи о том, что Кеоган может сыграть Старра в грядущем фильме, появились еще в июне этого года. Тогда же голливудский инсайдер Джефф Снейдер заявил, что Харрис Дикинсон исполнит роль гитариста и вокалиста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартни, а Чарли Роу — Джорджа Харрисона.
Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски», «007: Координаты „Скайфолл“» и «Дорога перемен») снимет четыре фильма, которые расскажут о творчестве легендарной ливерпульской четверки со стороны каждого ее участника. В создании лент примут участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных Харрисона и Леннона.