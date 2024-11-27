Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме про барабанщика The Beatles

Он отметил, что сейчас актер берет уроки игры на барабанах, готовясь к роли. Остальные подробности не раскрываются.

Слухи о том, что Кеоган может сыграть Старра в грядущем фильме, появились еще в июне этого года. Тогда же голливудский инсайдер Джефф Снейдер заявил, что Харрис Дикинсон исполнит роль гитариста и вокалиста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартни, а Чарли Роу — Джорджа Харрисона.