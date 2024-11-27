«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры

«Моана-2» стал первым анимационным фильмом Disney, премьера которого состоялась на языке коренных народов — маори. Об этом сообщает NBC News.

Версию на маорийском будут показывать в кинотеатрах Новой Зеландии наряду с англоязычной. На язык коренных народов перевели и первую часть мультфильма.

«[Тайравити] это племя, из которого я родом. Оно тоже прибрежное. Так что такой перевод имеет смысл, потому что мы люди моря. Мы живем на море, мы живем у моря, и мы также очень тесно связаны с морем», — сказал новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

По его словам, он с осторожностью показал в мультфильме хаку ― церемониальный танец маори. Хака недавно стала вирусной, когда этот танец в знак протеста исполнили депутаты новозеландского парламента.

«Я думаю, что сейчас мы проходим через очень серьезные испытания с нашими культурой и языком. Хака — это способ нашего самовыражения, ― отметил Вайтити. ― Когда вы добавляете такие вещи [в фильм], вы должны понимать, что весь мир, возможно, выучит эту хаку и будет ее исполнять. И поэтому важно следить за тем, чтобы люди были в культурной и духовной безопасности».

При создании «Моаны» режиссер нанял команду экспертов по культуре тихоокеанских островов, чтобы дать точное представление региона. «Наш язык возвращается после несомненной смерти… Я не думаю, что даже 10 лет назад наши старейшины мечтали о том, что на нашем языке будут фильмы Disney. Теперь их уже шесть», — признался постановщик.