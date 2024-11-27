«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры

Сегодня / 16:56
Конора МакГрегора удалят из игры Hitman, после того как его признали виновным в изнасиловании
Сегодня / 18:04
Джо Коул и Сопе Диризу в тизере третьего сезона «Банды Лондона»
Сегодня / 17:25
«Русская мефедроновая чума»: «Лента.ру» выпустила спецпроект про самый популярный наркотик в РФ
Сегодня / 17:22
Образ вампира Билла Скарсгорда из «Носферату» вдохновлен Миком Джаггером
Сегодня / 16:58
Юрий Хованский: «Ждал, что первой отъедет печень, но начали отказывать ноги»
Сегодня / 16:45
Скульптуру Бронвин Оливер продали за рекордные 1 млн долларов
Сегодня / 16:36
PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью в истории
Сегодня / 16:25
Девушки хотят на первом свидании в кафе, а парни ― в парк
Сегодня / 16:00
Работу Бэнкси «Хорошо висящий любовник» продадут вместе со зданием, на котором она нарисована
Сегодня / 15:48
«Дерьмификация» и «скромный» — слова года по версии словаря Маккуори и Dictionary.com
Сегодня / 14:45
Каждый второй житель российских городов слушает музыку на стримингах
Сегодня / 14:08
В Башкортостане собака четыре дня ждала хозяина, провалившегося под лед
Сегодня / 12:38
В книжном магазине в Петербурге нашли сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента
Сегодня / 11:54
Шэрон Стоун: «Американцы не путешествуют, они необразованны и наивны»
Сегодня / 11:37
TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами
Сегодня / 10:49
Сеть кинотеатров Regal Cinemas представила ведро для попкорна в виде гроба к выходу «Носферату»
Сегодня / 10:08
Дрейк подал второй иск против Universal из‑за клеветы в «Not Like Us» Кендрика Ламара
Сегодня / 09:28
Вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Сегодня / 09:09
Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против Эван Рейчел Вуд
Сегодня / 08:45
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой»
Сегодня / 04:23
«Верни меня в игру»: Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»
Сегодня / 03:25
Джон Красински и Мэттью Риз снимутся в сериале «Молчаливая река»
Сегодня / 02:42
Умер режиссер Джим Абрахамс. Он написал сценарий «Голого пистолета» и снял «Аэроплан!»
Сегодня / 01:41
Лондон вновь признали лучшим городом мира. Москву не включили в рейтинг
Сегодня / 00:36
Элтон Джон признался, что не может писать музыку из‑за частичной слепоты
Вчера / 23:17
Адель выпустила собственную карточную игру Love Is a Game
Вчера / 22:59
Стартовала полномасштабная разработка нового «Ведьмака»
Вчера / 22:26
Universal отрицает, что Ариана Гранде заработала за «Злую» в 15 раз больше, чем Синтия Эриво
Вчера / 21:41
В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге
Вчера / 21:17
Фиби Дайневор появилась в роли безжалостной шпионки в трейлере «Наследия»
Вчера / 20:55
Власти Москвы начали покупать у «Авиасейлс» информацию о туристах
Вчера / 20:01
В России собираются до 2029 года ввести единые учебники по всем школьным предметам
Вчера / 19:53
Эдгард Запашный подал в суд на телеграм-канал о цирке
Вчера / 19:12
Blue Man Group сыграют последний концерт в Нью-Йорке спустя 30 лет
Вчера / 18:52
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки

«Моана-2» стала первым фильмом Disney, вышедшим на языке маори в день премьеры

Сегодня в 18:43
Фото: Walt Disney Studios

«Моана-2» стал первым анимационным фильмом Disney, премьера которого состоялась на языке коренных народов — маори. Об этом сообщает NBC News.

Версию на маорийском будут показывать в кинотеатрах Новой Зеландии наряду с англоязычной. На язык коренных народов перевели и первую часть мультфильма.

«[Тайравити] это племя, из которого я родом. Оно тоже прибрежное. Так что такой перевод имеет смысл, потому что мы люди моря. Мы живем на море, мы живем у моря, и мы также очень тесно связаны с морем», — сказал новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

По его словам, он с осторожностью показал в мультфильме хаку ― церемониальный танец маори. Хака недавно стала вирусной, когда этот танец в знак протеста исполнили депутаты новозеландского парламента.

«Я думаю, что сейчас мы проходим через очень серьезные испытания с нашими культурой и языком. Хака — это способ нашего самовыражения, ― отметил Вайтити. ― Когда вы добавляете такие вещи [в фильм], вы должны понимать, что весь мир, возможно, выучит эту хаку и будет ее исполнять. И поэтому важно следить за тем, чтобы люди были в культурной и духовной безопасности».

При создании «Моаны» режиссер нанял команду экспертов по культуре тихоокеанских островов, чтобы дать точное представление региона. «Наш язык возвращается после несомненной смерти… Я не думаю, что даже 10 лет назад наши старейшины мечтали о том, что на нашем языке будут фильмы Disney. Теперь их уже шесть», — признался постановщик.

«Моана-2» рассказывает о новых приключениях отважной девочки, живущей на одном из островов Полинезии. Спустя три года после событий первой ленты Моана повзрослела, у нее появилась младшая сестра. Услышав зов от своих предков-путешественников, она отправляется в опасные моря Океании.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами