«Эмиграция — это совершенно лотерейный билетик. Кому‑то повезло, кому‑то нет. Много зависит от ваших способностей, энергии, таланта к языкам, работоспособности, коммуникабельности. Есть люди, которые не могут ни с кем сойтись, потому что они считают себя семи пядей во лбу. А есть которые могут найти себе новый коллектив, новых друзей, хотя бы временных попутчиков по жизни, найти новые интересы и не говорить „Вот я грущу по березкам“. Это совершенно непродуктивно.

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Сейчас я скажу грустное: образ России в березках только у малограмотных людей. Во-первых, они есть везде. Но для меня Россия — это литература, поэзия, музыка, балет, живопись, архитектура, традиции кухни, традиции интерьера, история костюма и безусловно история дома Романовых и всех наших именитых аристократов. А это от нас никто не может отнять. Мы можем всегда читать книги, слушать музыку, русскую оперу, смотреть балет. Необязательно физически находиться в этот момент в Калуге, в Кашире или в Коломне. Нас можно изгнать из России, а Россию из нашего сердца изгнать нельзя».

Александр Васильев Историк моды