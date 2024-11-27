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Историк моды Александр Васильев: вкус — врожденное качество, которое не могла развить даже Шанель

Сегодня в 19:23
Фото: alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев заявил в интервью ютуб-каналу «Нежный редактор», что вкус — врожденное качество, которое невозможно развить. Его, по словам специалиста, не было даже у дизайнера Коко Шанель.

Причина этого, по словам Васильева, в том, что Шанель была «крестьянского происхождения». «Поэтому она и не стала сразу создателем моды. Она минеральной водой торговала и пыталась петь», — напомнил историк.

Васильев намекнул, что легендарная Шанель далеко не изящно оформляла свое жилище и не всегда элегантно выглядела сама. Он вспомнил о розовой ванной комнате на вилле Ла Пауза, украшенной леопардовой лестницей, а также раскритиковал парижский наряд Коко 1943 года с леопардовым манто.

«Вы же помните, какие у нее были модели во время Первой мировой войны? Это были мешки с карманами», — сказал Васильев. Он добавил, что модельерша имела собственный стиль, а также была визионером, предвидя будущее. «Это будущее действительно осталось за практичной одеждой», — признал он.

По мнению Васильева, чувство стиля Шанель «было воспитано и в монастыре, и теми мужчинами, которые были рядом с ней и которые были часто родовитые, и средой». Дизайнер научилась многому в том числе благодаря роману с герцогом Вестминстерским, считает историк.

«Вкус воспитывается в семье, и он является прирожденным, так же, как и слух <…>, — подчеркнул он. — Вкус — это природное достояние, которое можно развивать. А вот стилю можно научиться».

Васильев признался также, что не симпатизирует Коко Шанель, поскольку видит в ней «оппортунизм перед властью». Сотрудничество дизайнера с нацистами во время оккупации Франции во Вторую мировую войну историк охарактеризовал словами: «Я свой выбор сделал. Она тоже сделала. Бог ей судья».

В интервью Васильев поделился, что сам «родился в старинной семье» и знает историю своего рода с XIII века. Часть своего детства он прожил в Литве в фамильном имении с сохранившейся обстановкой XIX века, где полюбил исторические интерьеры. В 1982 году искусствовед перебрался в Париж, где живет постоянно с 2022 года.

«Эмиграция — это совершенно лотерейный билетик. Кому‑то повезло, кому‑то нет. Много зависит от ваших способностей, энергии, таланта к языкам, работоспособности, коммуникабельности. Есть люди, которые не могут ни с кем сойтись, потому что они считают себя семи пядей во лбу. А есть которые могут найти себе новый коллектив, новых друзей, хотя бы временных попутчиков по жизни, найти новые интересы и не говорить „Вот я грущу по березкам“. Это совершенно непродуктивно.

Сейчас я скажу грустное: образ России в березках только у малограмотных людей. Во-первых, они есть везде. Но для меня Россия — это литература, поэзия, музыка, балет, живопись, архитектура, традиции кухни, традиции интерьера, история костюма и безусловно история дома Романовых и всех наших именитых аристократов. А это от нас никто не может отнять. Мы можем всегда читать книги, слушать музыку, русскую оперу, смотреть балет. Необязательно физически находиться в этот момент в Калуге, в Кашире или в Коломне. Нас можно изгнать из России, а Россию из нашего сердца изгнать нельзя».
Александр Васильев
Историк моды

В данный момент Васильев готовит к открытию выставку костюмов Русских балетов Дягилева, она пройдет в испанской Марбелье. Новые экспонаты для нее он ищет на блошиных рынках Европы.

Помимо коллекционирования артефактов, Васильев занимается театральными проектами. Для постановки «Весны священной» в парижском театре Гранд-опера он восстановил декорации по эскизам Николая Рериха и создал костюмы. Эту работу историк называется своим главным достижением за последние годы. «Я — театральный художник! Люди-то думают, что я болтун какой‑то», — отметил он.

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