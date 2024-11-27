«У нас большие проблемы»: Тим Роббинс высказался о будущем кинематографа

Звезда фильма «Побег из Шоушенка» Тим Роббинс высказался о будущем и нынешнем состоянии кинематографа.

По мнению актера, будущее Голливуда нерадостно, если оно будет продолжать зависеть от стриминговых платформ и от того, насколько хорошо будут восприниматься фильмы, рекомендуемые зрителям на основе алгоритмов.

«Зайдите на Netflix прямо сейчас, посмотрите, какие фильмы выходят, и скажите мне, что это будущее кинематографа? У нас большие проблемы», — сказал он.

Роббинс отметил, что прошло уже 30 лет с момента выхода «Побега из Шоушенка». «Когда он вышел, он получил хорошие отзывы, был номинирован на премию „Оскар“, но никто его не видел. Все изменилось, когда Тед Тернер показал его на своем телеканале Turner Classic Movies на VHS.

Это любимый фильм. Он остается на вершине IMDb как самый популярный фильм всех времен. Поэтому я знаю, что качественный фильм, качественное телешоу будут жить долго. Будет ли это хитом или нет, не имеет значения по сравнению с тем, что люди будут думать об этом через 10, 15, 20 лет», — добавил он.