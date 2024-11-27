Джо Коул и Сопе Диризу в тизере третьего сезона «Банды Лондона»

Sky опубликовал тизер третьего сезона сериала «Банды Лондона», получившего премию BAFTA. Его премьера состоится в 2025 году.
«В Лондоне, охваченном хаосом после того, как из‑за поддельного кокаина погибли сотни людей, любимые фанатами персонажи сталкиваются с новыми лицами, связанными кровными узами, что приводит к жестокой борьбе за власть, неожиданным союзам и ожесточенному соперничеству», — гласит синопсис.
К своим ролям вернулись Сопе Диризу, Джо Коул, Мишель Фэрли, Лусиан Мсамати, Брайан Вернел, Наргес Рашиди и Асиф Раза Мир. К ним также присоединились Эндрю Кодзи, Ричард Дормер и Т’Ния Миллер, а также Фил Дэниелс, Рут Шин и Мэт Фрейзер.
«Банды Лондона» были созданы Гаретом Эвансом и Мэттом Флэннери. Сценаристом третьего сезона выступил Питер МакКенна, а режиссером — Ким Хонг Сун.